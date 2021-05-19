TAHRAN - İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (2)
- İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan ile röportajTAHRAN (AA) - İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan, Ankara - Tahran ilişkilerini, ülkenin ekonomik sorunları, bölgesel ve uluslararası ilişkileri ile buna dair çözüm önerilerini AA muhabirine anlattı.
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