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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TAHRAN - İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (2)

TAHRAN - İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (2)

- İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan ile röportajTAHRAN (AA) - İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan, Ankara - Tahran ilişkilerini, ülkenin ekonomik sorunları, bölgesel ve uluslararası ilişkileri ile buna dair çözüm önerilerini AA muhabirine anlattı.

İran Muhabir Cumhurbaşkanı Uluslararası Cumhurbaşkanı Adayı 

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