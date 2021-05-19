Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TAHRAN - İran’ın başkenti Tahran’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

TAHRAN - İran’ın başkenti Tahran’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi

- Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların protesto edilmesi - İsrail aleyhine slogan atılması - Gösteriden detaylar İran ’ın başkenti Tahran’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendiTAHRAN (AA) - İran ’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.Tahran’ın İmam Hüseyin Meydanı’nda düzenlenen gösteriye Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Filistin'in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi ve Hamas'ın Tahran Temsilcisi Halid el - Kadumi de katıldı.
ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı ve pankartların taşındığı gösteride konuşma yapan Selami, 60 yıldan sonra ilk defa binlerce füzenin Tel Aviv’e atıldığını dile getirdi.Selami, İran ’ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’ne yapılan saldırının ardından İsrail’in füze fabrikasının yok edildiğini, Hayfa rafinerisinin patlatıldığını ve İsrail savunma şirketi Rafael’de yangın çıktığını belirterek, “İsrail’in güvenliği sonu gelmeyen bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldı.” dedi.

Protesto Başkent İsrail İsfahan Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement