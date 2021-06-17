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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TAHRAN - İran'da halk yeni Cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın sandık başına gidecek

TAHRAN - İran'da halk yeni Cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın sandık başına gidecek

- İran caddelerinden detaylar - Cumhurbaşkanı adaylarının posterlerinden detaylarTAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran'da halk yarın ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitmeye hazırlanıyor.Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) vetoları nedeniyle reformistler seçimi boykot kararı alırken, muhafazakarlar ise bu durumu fırsata çevirerek ilk turda kendilerinden bir ismin Cumhurbaşkanı seçilmesini planlıyor.İran'da Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve bir kimse en fazla 2 defa üst üste bu makama seçilebiliyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve kazanan ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olacak.

Muhafazakarlar İran Muhafazakar Rejim 

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