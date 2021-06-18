TAHRAN - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor
- Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nden detaylar - Sandık görevlilerinin seçmenlerin kayıtlarını yapması - Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullanan vatandaşlarTAHRAN - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler, başkent Tahran güneyindeki Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullandı.
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