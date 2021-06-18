TAHRAN - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor
- Tahran'daki İrşad Camisi'ne gelen İran lı vatandaşların sırada beklemesi - Sandık görevlilerinin seçmenlerin kayıtlarını yapması - Hüseyniye - i İrşad seçim merkezinde oy kullanan vatandaşlarTAHRAN (AA) - İran 'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. İran lı vatandaşlar başkent Tahran'daki İrşad Camisi ve Hüseyniye - i İrşad seçim merkezinde oy kullandı.
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