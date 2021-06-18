TAHRAN - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı
- İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oy kullanmasıTAHRAN (AA) - İran 'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde kurulan seçim sandığında oyunu kullandı.
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