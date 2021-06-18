TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı

: - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin oyunu kullanması TAHRAN (AA) - İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran 'daki İçişleri Bakanlığı'nda oyunu kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım