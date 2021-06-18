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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TAHRAN - İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2)

TAHRAN - İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı (2)

- Cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi'nin gelişi ve bekleyenleri selamlaması - Reisi'nin oy kullanmasıTAHRAN (AA) - İran 'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.
Yargı Erki Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı İbrahim Reisi, başkent Tahran’ın güneyindeki Rey şehrinde yer alan İrşad Camisi'nde oyunu kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Başkent Cumhurbaşkanı Adayı 

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