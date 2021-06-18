TAHRAN - İran cumhurbaşkanı adayı Himmeti oyunu kullandı
- Cumhurbaşkanı adayı Abdunnasır Himmeti'nin gelişi ve - Himmeti'nin oy kullanmasıTAHRAN (AA) - İran 'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. İran 'da reformist cumhurbaşkanı adayı ve eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, oy kullanmak üzere başkent Tahran’ın güneyindeki Rey şehrinde yer alan İrşad Camisi'ne geldi.
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