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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tahran'da hava kirliliği yüksek seviyelere ulaştı

- Tahran'da hava kirliliği yüksek seviyelere ulaştı

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeden görüntü

( TAHRAN ) TAHRAN

Elektrik Üretimi Partikül Hava Kirliliği Fi Yapı Sonbahar 


- İran'ın başkenti Tahran'da hava kalitesi ölçüm şirketi, hava kirliliğini bugün için 125 mikrogram/metreküp olarak açıkladı.
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği risk seviyesinde olarak açıklandı. Tahran hava kalitesi ölçüm şirketi tarafından yapılan açıklamada, hava kirliliğinin bugün için Tahran'da 125 mikrogram/metreküp olduğu belirtildi. Tahran'da son 5 gündür devam eden hava kirliliği 182 mikrograma kadar çıkmıştı. Tahran Valiliği ve Tahran Belediyesi halkı dışarı çıkmama konusunda uyarırken, akciğer ve dokulara ulaşan 2.5 mikrondan küçük partiküller nedeniyle özellikle korona virüs salgını devam ederken riskli grupların dikkatli olması istenildi. İran Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı İsa Kelanteri, aileleri gaz kullanımı konusunda uyararak, "Eğer aileler evlerde düşüncesizce gaz kullanımına devam ederlerse, fabrikalarda ve iş yerlerinde mazot kullanmaktan başka çaremiz yok. Bazı fabrikalar yakıt sorunu ile karşı karşıya ve elektrik üretimi için mazot kullanıyorlar. İnsanlar ya elektrik kesintilerini kabul edecekler ya da mazot kullanımını" dedi.
İran Sağlık Bakanlığı ise korona virüs salgını nedeniyle insanları daha fazla dikkatli olmaya davet ederken, virüsün kirli havada kalıcı hale geldiği ve daha hızlı bulaştığı konusunda uyardı. Her yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde Tahran'da görülen hava kirliliği yoğun araç kullanımı, kalitesiz benzin, mazot ve şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan coğrafi yapısı nedeniyle tekrarlanıyor. Bu yıl Tahran'da görülen hava kirliliğinde kalitesiz yakıt kullanımına işaret eden yetkililer, kentte yakıt kullanımının arttığına ve fabrikalarda zorunlu olarak kalitesiz mazotların yakıt olarak kullanıldığını vurguladı. Tahran hava kirliliğinde dünya sıralamasında 12. sırada yer alıyor.
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