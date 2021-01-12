- Tahran'da hava kirliliği kritik seviyede

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-Tahran’dan hava kirliliği görüntüsü



( TAHRAN ) TAHRAN



- İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu açıklandı. Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi, bugün başkentte hava kirliliğinin 176 mikrogram/metreküp olduğunu ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğunu açıkladı.

İranlı yetkililer, Tahranlılardan gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarını isterken, havadaki 2.5 mikrondan küçük partiküllerin akciğerlere zarar verdiği ve bu nedenle özellikle yaşlıların, çocukların ve akciğer hastalarının dışarı çıkmamaları gerektiği uyarısında bulundu. Her yıl Tahran'da tekrarlanan hava kirliliği sorununa çözüm olarak bisiklet kullanımı teşvik edilirken, eskimiş araçların trafikten men edilmesi, trafikte tek ve çift plaka uygulaması ve fabrikaların şehir dışına çıkartılması gibi programlar devlet tarafından uygulanıyor. Bu yıl farklı olarak başkent Tahran ve bazı şehirlerde hava kirliliğinin önüne geçmek ve enerji tasarrufu sağlamak için gün içerisinde 2 saatlik elektrik kesintileri uygulandı. Tahran hava kirliliğinde 12.sırada İran Elektrik Santralleri Sözcüsü Mustafa Reccebi Meşhedi, evlerde gaz kullanımının yüksek seviyede olduğunu ve elektrik santrallerinde yakıt sorunu yaşandığını belirterek, Tahran'da 2 saatlik elektrik kesintileri uygulanmaya devam edileceğini söyledi.



İran Çevreyi Koruma Kurumu Müdürü İsa Kalenteri ise elektrik kesintilerinin hava kirliliği ile mücadelede en iyi çözüm olduğunu savunarak, "İki saatlik elektrik kesintileri kalitesiz yakıt ve mazot kullanımından daha iyi bir çözümdür" dedi.

Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar Tahran'daki hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor. Tahran hava kirliliğinde dünya sıralamasındaki şehirler arasında 12. sırada yer alıyor. Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).



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