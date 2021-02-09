- Tahran’da devrim kutlamaları havai fişek gösterisiyle başladı



- İran’ın başkenti Tahran’da devrimin 42. yıldönümü kutlamaları havai fişek gösterileriyle başladı.

İran’ın başkenti Tahran’da bu yıl 10 Şubat tarihinde düzenlenecek olan İran Devrimi'nin 42. yıldönümü kutlamaları akşam saatlerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ile başladı.

Yerel saatle 21.00’de başlayan ve yaklaşık bir saat süren havai fişek kutlamalarında Tahranlılar, evlerinin çatılarına çıkarak tekbir getirdi. Kutlamalara Covid-19 engeli Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl düzenlenecek olan devrim kutlamalarına, geniş çaplı katılımın olmayacağı ve kutlama programların çevrimiçi gerçekleştirileceği belirtildi. Her yıl İran Devrimi kutlamaları için başkent Tahran’da bulunan Firdevsi ve Azadi meydanları arasında yapılan toplu yürüyüşler yerine ise sembolik yürüyüşlerin yapılacağı aktarıldı. İran’da devrim İran’da 1978 tarihinde başlayan halk hareketleri ve toplumsal olaylar sonrası İran’da Şah Muhammed Rıza Pehlevi, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Pehlevi'nin Tahran’ı terk etmesinin ardından, İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu Ayetullah Humeyni, 1 Şubat tarihinde Paris’ten Tahran’a gelmiş ve Humeyni, 11 Şubat 1979 tarihinde İran’da devrimin gerçekleştiğini resmi olarak ilan etmişti.



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