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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye

Tahmazoğlu'ndan lösemili çocuklara hediye

Onkoloji Hastanesinden detaylar

Hastane Sağlık Çalışanları Hastane Yönetimi 

-Başkan Tahmazoğlu'nun çocukların yanına gelişi
-Çocukların oyun oynaması
-Başkan Tahmazoğlu'nun çocuklara hediye vermesi
-Başkan Tahmazoğlu'nun çocuklarla oyun oynaması
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, onlara moral vererek çeşitli hediyeler verdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu hastanede tedavi gören çocukları tek tek ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla birlikte mangala oyunu oynayan Başkan Tahmazoğlu'nun ziyaretinde renkli anlar yaşandı. Başkan Tahmazoğlu, çocukların tedavi süreçleri ile ilgili yakınlarından ve hastane yönetiminden bilgi alarak ziyaretini noktaladı. "Acil şifalar diliyorum" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Onkoloji Hastanesi’ndeki çocukları ziyaret edip, onlarla sohbet ettiklerini belirterek; “Şahinbey Belediyesi olarak, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören yavrularımızın ve sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya ve onlara destek olmaya çalıştık. Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ve aileleri ziyaret edip sohbet ettik. Çocukları mutlu etmek onların yüzündeki gülücükleri görmek bizleri de mutlu ediyor. Minik yavrularımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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