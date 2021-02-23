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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tahmazoğlu, hayvancılık için açılan su kuyularını inceledi

Tahmazoğlu, hayvancılık için açılan su kuyularını inceledi

Belediye başkanının alana gelişinden detaylar,

Güneş Enerjisi Tarım Hayvancılık Kuyular Hayvan 

-Başkanın açılan su kuyularını incelemesinden detaylar,
-Başkandan röportaj,
-Çiftçilerden röportaj,

( GAZİANTEP )- Tahmazoğlu: "Amacımız hayvancılığı geliştirmek” GAZİANTEP

- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricileri için 11 noktada açılan su kuyularını inceledi. İnceleme sırasında hayvan yetiştiriciliğinin önemine dikkat çeken Tahmazoğlu, çobanlarla sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. Tarım ve hayvancılığa büyük önem veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce hayvan yetiştiricilerine 184 büyükbaş, 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteğinde bulunmuştu. Sadece bunlarla yetinmeyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu hayvancılığın gelişmesi anlamında 24 milyon kilogram hayvan yemi, 75 milyon metrekare mera alanının gübrelenmesi için 1 milyon 500 bin kilogram gübre ve 11 noktada güneş enerjisi ile çalışan su kuyuları yaptırdı. "24 milyon kg hayvan yemi dağıttık" Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvancığın gelişmesi adına çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak tarımın her alanına destek veriyoruz. Özellikle hayvancılığın gelişmesi noktasında şu ana kadar 24 milyon kilogram hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdik. Hayvancılık geliştikçe mera alanlarının gübrelenmesi ve yem maliyetlerinin azaltılması noktasında meraları gübreleyerek daha verimli otların çıkmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra meralarımızda hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamak amacıyla 11 noktada su kuyusu açtık. Su kuyularımız güneş enerjisi ile çalışıyor. Kuyularla depoları doldurup, oradan da yalaklar vasıtasıyla hayvanların su içmesini sağlıyoruz. Amacımız verilen desteklerle hayvancılığı geliştirmek" diye konuştu.
(FP-SVY-
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