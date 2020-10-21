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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tahir Elçi davası ölümünün 5’inci yılında başladı

Tahir Elçi davası ölümünün 5’inci yılında başladı

ARŞİV

Şehit Polis Çatışma 

-TAHİR ELÇİ VURULMASI
-OLAY YERİ
-CENAZE
-ELÇİNİN GÖRÜNTÜLERİ

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Barosu Başkanı iken Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin ilk duruşma bugün başladı.
Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare önünde yaklaşık 5 yıl önce çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ve 2 polisin şehit olduğu olaya ilişkin 3’ü polis 4 kişinin yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan polisler SEGBİS yöntemi ile ifade verdi.Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de duruşmaya stajyer avukat olarak katıldı.
Duruşma devam ediyor.
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