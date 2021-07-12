Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Tadilatı yapılan çatı alevlere teslim oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tadilatı yapılan çatı alevlere teslim oldu

Tadilatı yapılan çatı alevlere teslim oldu

Çatıdan çıkan dumanlardan görüntü

Polis Yangın Altın Kabil Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Tadilat malzemelerinden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan çatıyı söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler daha sonra, yeniden çıkabilecek bir yangının önüne geçebilmek için bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrasında çatıda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı