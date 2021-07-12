Tadilatı yapılan çatı alevlere teslim oldu

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Tadilat malzemelerinden görüntü

-Genel ve detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan çatıyı söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler daha sonra, yeniden çıkabilecek bir yangının önüne geçebilmek için bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrasında çatıda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

