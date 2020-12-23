- Tadilat yapılan yayla evi alev alev yandı



- Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi yaylasında iki katlı bir evde yangın çıktı, evin alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Edinilen bilgilere göre yangın Niksar ilçesine 16 km mesafede bulunan Çamiçi yaylasında S.K.’ya ait 2 katlı evde meydana geldi. Evden yükselen alevleri görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Alevler evi sararken, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmazken iki katlı evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yangının tadilat çalışması yapılan evin içerisinde bulunan şömineden çıkan kıvılcımların etrafa sıçraması sonucu çıkmış olabileceği düşünülüyor. (SÖZ-OE-



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