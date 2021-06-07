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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Tokat'ta tadilat çalışması yapılırken çöken balkon

Hastane 

-Olay yerinde inceleme yapan ekipler
-Bir vatandaşla röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta tadilat yapılan evin zemin kattaki balkonun çökmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı Edinilen bilgiye göre olay; Karşıyaka Mahallesi Yenişehir 2. Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı bir evde yalıtım çalışması yapılırken binanın çevresinden toprak alındı. Binanın giriş katında bulunan balkonun ayaklarının olduğu bölümde çalışma yapıldığında çökme oldu. Balkonun ön tarafa doğru çökmesi sonucu inşaatta çalışan Savaş Y. (16) ayağı sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından şahıs sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayağından yaralanan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
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