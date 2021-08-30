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TADDEF 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Karabağ Zaferi anısına ücretsiz kitap dağıttı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TADDEF 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Karabağ Zaferi anısına ücretsiz kitap dağıttı

TADDEF 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Karabağ Zaferi anısına ücretsiz kitap dağıttı

KİTAP SEÇEN ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN DETAY

Dera Ders Kitabı Kullar Öğrenciler Okullar 

- İKİ VELİNİN KONUŞMASINDAN DETAY
-DERNEK BAŞKANI SERDAR ÜNSAL’IN KONUŞMASINDAN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- TADDEF (Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu) Genel başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, 30 Ağustos Zafer bayramı ve Karabağ zaferi nedeni ile bin adet ücretsiz kaynak ders kitabı dağıttı.
Kitap dağıtımında konuşan TADDEF (Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu) Genel başkan yardımcısı Serdar Ünsal, ”Iğdır Azerbaycan evi derneği ve Ünsal kırtasiye olarak her sene öğrencilere kaynak kitap dağıtımı yapıyorum. Okullar açılmadan önce bu senede 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle öğrencilere çeşitli ders kaynak kitaplar dağıttık dağıtmaya da devam edeceğiz. Amacımız öğrencilerimiz kitaplardan faydalansınlar okullar açılmadan önce kitaplardan faydalansınlar onlara bir nebze onlara yardımcı olamaya çalışıyoruz. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı hem de Azerbaycan’ın Karabağ zaferi anısına kitap dağıtımını sürdüreceğiz. 10 yıldan fazladır ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap dağıtıyorum. İhtiyaç sahibi olanlar iş yerimize uğrayarak kitaplardan alabilirler” dedi.
Kitap alan öğrenciler de ”Ünsal kırtasiyeye ve TADDEF (Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu) Genel başkan yardımcısı Serdar Ünsal’a teşekkür ederiz” dediler. (SY-Y)
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