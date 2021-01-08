Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Taciz zanlısı Mersin'de yakalandı

Taciz zanlısı Mersin'de yakalandı

Zanlı Süleyman Samray'ın polislerin arasında emniyetten çıkarılışı

Cinsel İstismar Hapis Cezası Televizyon Programı Kız Çocuğu Yakıt Deposu 

-Gazetecilerin sorularını yanıtlaması
-Zanlının polis otosuna bindirilmesi
-Anne Fatoş Barut'un açıklamaları
-Emniyet Müdürlüğünün görüntüsü

( MERSİN )- Hatay'da 4 yıl önce 12 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiasıyla kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı MERSİN

- Hatay'da 4 yıl önce aile dostlarının 12 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası ile aranan zanlı, Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda boş bir dairede yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Hatay'da aile dostlarının 12 yaşındaki kızları B.S.U'ya 16 Eylül 2017 yılında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davadan 16 yıl, ayrıca 'kişiyi hürriyetinden yoksun' bırakma suçundan da 6 yıl olmak üzere 22 yıl hapis cezasına mahkum olduktan sonra firari olarak aranan Süleyman S., Mersin'de boş bir dairede yakalandı. Merkez Yenişehir ilçesinde emlakçılık yaptığı öğrenilen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.Emniyetten çıkarılışı sırasında gazetecilerin sorularına, kendisine iftira atıldığı yönünde yanıt veren zanlı, bugüne kadar Covid-19 salgınından dolayı teslim olmadığını ve kaçtığını söyledi.

Zanlı son duruşmaya da raporu olduğu için katılmadığını savundu.Öte yandan istismara uğradığı öne sürülen kız çocuğunun annesi Fatoş B., zanlının yakalanmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu ancak bir yandan da korktuğunu belirterek, "Çünkü oğlu da onun gibi sapkın. O da kendisi de bize zarar verecek diye korkularımız bitmiş değil. Hem korkuyorum hem de çok mutluyum. Şu an onu görüp yüzüne tükürmek istiyorum" dedi.
Zanlının oğlunun da kendi oğlunu tehdit ettiğini öne süren Fatoş B., "İş yerine geliyor, arabamın yakıt deposunu patlatıyor, aynamı kırıyor, eve geliyor. Tekrar tekrar kapımıza gelip zilimize basıyor. Ailece sapkınlar" ifadelerini kullandı.Fatoş B., bir süre önce katıldığı bir televizyon programında, 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan zanlının, firari olarak arandığı dönemde bile kendisini ve kızını tehdit ettiğini, kızına yönelik tacizlere devam ettiğini ileri sürerek, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istemişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı