Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Taciz şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Taciz şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadına taciz iddiası- Kadının kocası peşinden gittiği şüpheliyi darp etti, polis şüpheliyi gözaltına aldı- Yaşanan taciz olayı ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA

Adli Kontrol Taciz İddiası Alabalık Polis Ekipleri Saldırı 


- Antalya’da ailesiyle birlikte yürüyen kadını taciz eden şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kapalı Yolda dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ve çocuğu ile birlikte yürüyen G.A. isimli kadın çocuğuyla ilgilendiği sırada kalabalık içinden bir kişi tarafından elle taciz edildi. Taciz şüphelisi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken biranda neye uğradığını anlamayan kadın konuyu eşine söyleyince, eşi tacizcinin peşinden gitti. Yaklaşık 50 metre ilerde tacizciyi durdurup tartışmaya başlayan kadının eşi, tacizcinin üzerine yürüdü bu arada vatandaşlar araya girdi. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi. Taciz olayının ardından tramvay durağında taciz şüphelisi F.K.'yı tekrar yakalayan G.A., polise şikayetçi oldu. G.A., polise verdiği ilk beyanında eşi ve çocuğu ile birlikte kapalı yolda yürürken kalçasını bir elin sıkıp bıraktığını bu esnadan eşine seslendiğini eşinin ne olduğunu sorması üzerine olayı anlattığını ve adını işlemler sırasında öğrendiği F.K.'yı eşinin kovalayarak yakaladığını, kendisine cinsel saldırıda bulunan F.K.'dan şikayetçi olduğu söyledi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla şüpheli F. K. gözaltına alınırken hakkında Cinsel Saldırı suçundan gerekli işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıdı Taciz olayı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde trafiğe kapalı yolda eşi ve çocuğuyla yürümekte olan kadın çocuğuyla ilgilenmek için durduğu anda şüpheli F.K.’nın elle taciz ettiği anlar kayıtlara girdi. Tacizin ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şüphelinin arkasından koşan kadının eşiyle tartışması da görüntülere yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı