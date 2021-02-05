Taciz şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



- Antalya’da ailesiyle birlikte yürüyen kadını taciz eden şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kapalı Yolda dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ve çocuğu ile birlikte yürüyen G.A. isimli kadın çocuğuyla ilgilendiği sırada kalabalık içinden bir kişi tarafından elle taciz edildi. Taciz şüphelisi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken biranda neye uğradığını anlamayan kadın konuyu eşine söyleyince, eşi tacizcinin peşinden gitti. Yaklaşık 50 metre ilerde tacizciyi durdurup tartışmaya başlayan kadının eşi, tacizcinin üzerine yürüdü bu arada vatandaşlar araya girdi. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi. Taciz olayının ardından tramvay durağında taciz şüphelisi F.K.'yı tekrar yakalayan G.A., polise şikayetçi oldu. G.A., polise verdiği ilk beyanında eşi ve çocuğu ile birlikte kapalı yolda yürürken kalçasını bir elin sıkıp bıraktığını bu esnadan eşine seslendiğini eşinin ne olduğunu sorması üzerine olayı anlattığını ve adını işlemler sırasında öğrendiği F.K.'yı eşinin kovalayarak yakaladığını, kendisine cinsel saldırıda bulunan F.K.'dan şikayetçi olduğu söyledi.



Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla şüpheli F. K. gözaltına alınırken hakkında Cinsel Saldırı suçundan gerekli işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi. F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıdı Taciz olayı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde trafiğe kapalı yolda eşi ve çocuğuyla yürümekte olan kadın çocuğuyla ilgilenmek için durduğu anda şüpheli F.K.’nın elle taciz ettiği anlar kayıtlara girdi. Tacizin ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şüphelinin arkasından koşan kadının eşiyle tartışması da görüntülere yansıdı.



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