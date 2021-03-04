-Tac Mahal ve çevresinde arama çalışmaları



( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ



- Hindistan’ın simgelerinden Tac Mahal, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilirken, polis bölgede geniş güvenlik önlemler aldı. Hindistan’da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Tac Mahal, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Kimliği belirsiz bir kişi polisi arayarak, anıt mezarın yakınlarında bir binaya patlayıcı cihaz yerleştirildiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Tac Mahal’de bulunan binden fazla ziyaretçi ve güvenlik görevlisini tahliye etti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisin Tac Mahal ve etrafında yaptığı aramalarda şu ana kadar patlayıcı cihaza dair herhangi bir iz bulunamadığı aktarıldı. Polis, bomba tehdidinin sahte olabileceğini tahmin ediyor.



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