Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Tac Mahal bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

- Tac Mahal bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

Tac Mahal'in kapısında bekleyen polislerden görüntü

Bomba İhbarı Polis Güvenlik Görevlisi Harekete Geç Anıt Mezar 

-Tac Mahal ve çevresinde arama çalışmaları

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan’ın simgelerinden Tac Mahal, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilirken, polis bölgede geniş güvenlik önlemler aldı. Hindistan’da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Tac Mahal, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Kimliği belirsiz bir kişi polisi arayarak, anıt mezarın yakınlarında bir binaya patlayıcı cihaz yerleştirildiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Tac Mahal’de bulunan binden fazla ziyaretçi ve güvenlik görevlisini tahliye etti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polisin Tac Mahal ve etrafında yaptığı aramalarda şu ana kadar patlayıcı cihaza dair herhangi bir iz bulunamadığı aktarıldı. Polis, bomba tehdidinin sahte olabileceğini tahmin ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı