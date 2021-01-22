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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tabutu gören polisi aradı, gerçek bambaşka çıktı

Tabutu gören polisi aradı, gerçek bambaşka çıktı

apartman önüne bırakılan tabut detay

Cenaze Cenaze Aracı Harekete Geç Polis Ekipleri Irak 

-polis ekipleri inceleme detay
-ihbar eden vatandaş detay
-tabutu bırakan cenaze aracı şoförü röportaj

( SİVAS )-Sivas’ta bir apartmanın önüne bırakılan boş tabut vatandaşları tedirgin ederken polis ekiplerini hareket geçirdi SİVAS

- Sivas’ta bir apartmanın önüne bırakılan boş tabut vatandaşları tedirgin ederken polis ekiplerini hareket geçirdi. Edinilen bilgiye göre ilginç olay akşam saatlerinde 4 Eylül mahallesi 1’inci sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde tabutu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların panik içerisinde yaptığı ihbar polis ekiplerini ise harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda tabutun boş olduğu anlaşıldı. Cenaze aracı şoförünün olay yerine gelmesi ile de olay aydınlandı. 4 Eylül mahallesinde yaşayan cenaze aracı şoförünün acilen havaalanına gitmesi gerektiği bu yüzden de tabutu mecburi olarak kapısının önüne koyduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri derin bir nefes alırken tabut bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay yerine gelen şoför ise, “ Nöbetçi şofördüm. Bir yerden bir telefon geldi. Havaalanında cenaze var dediler. Araçta da iki cenaze olduğu için mecburen bu tabutu indirmem gerekti. Burası benim evimin bahçesi. Ben de hemen tabutu buraya indirdim direkt havaalanına geçtim. Cenazeyi aldım morga koydum. Geri geldimki işte böyle şikayet etmişler’’ dedi.

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