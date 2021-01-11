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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Taburcu olan Kazım Amca’dan pilotlara ziyaret

- Taburcu olan Kazım Amca’dan pilotlara ziyaret

Helikoptere geçiş

Hastane Hatıra Fotoğrafı Kalp Krizi Helikopter 

-Dönüş

( VAN ) VAN

- Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Kazım Gülgezer, kendisini helikopterle hastaneye yetiştirerek hayatını kurtaran pilotları taburcu olduktan sonra ziyarete gitti. Geçtiğimiz günlerde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, İl Emniyet Müdürlüğüne ait skorsky helikopterle hastaneye ulaştırılmıştı. Akşam saatlerinde Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Gülgezer, çığ tehlikesi dolayısıyla kara yolu vasıtasıyla il merkezine sevkinin mümkün olmaması nedeniyle ilçeye helikopterle sevk edilmişti. Bahçesaray’dan alınan hasta kısa sürede hastaneye ulaştırılmış ve buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından bugün taburcu olan Gülgezer, İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Havacılık Şube Müdürü Dr. Hanifi Sever ile görüşüp sohbet eden Gülgezer, daha sonra kurtarıldığı helikopter önünde pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gülgezer, kendisini kurtaran Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. (YLM-MSA-Y)
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