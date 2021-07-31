Tabiatın gizli hazinesi ‘Turgutlu Şelalesi’ alevlere teslim oldu

-şelale yanması



( MUĞLA -ÖZEL)- Marmaris yangınında Turgut mahallesinde yer alan ve binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ‘Turgut Şelalesi’ alevlere teslim oldu. MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde üç gündür devam eden orman yangınında Marmaris turizminin önemli destinasyonları arasında yer alan Turgut Şelalesi alevlere yenik düştü. Marmaris Armutalan mahallesinde başlayan orman yangını geniş bir alanda yayılırken, yanan alanlar içine günübirlik ziyaretçi ağırlayan Turgut Şelalesi de eklendi. Doğal SİT alanı içinde yer alan ve koruma altında olan Turgut Şelalesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı idi. İçerisinde toplamda 5 adet şelale bulunan Turgut Şelalesine Marmaris hareketli Jeep Safari tutkunlarının gözde durakları arasında yer alıyordu. Şelaleler yaklaşık 5 metre yükseklikten akarken, şelalenin aktığı yerde oluşan gölde ziyaretçiler yüzme imkanı buluyor. Turgut Şelalesi Marmaris ilçesine yaklaşık olarak 33 kilometre, Orhaniye Mahallesine ise 2,5 km uzaklıkta yer alıyor. Turgut Şelalesi 1’inci derecede doğal SİT alanı ve koruma altındadır. (BT-Y)

