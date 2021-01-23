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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü

Tabela değiştirmek istedi, vinç sepeti ters dönünce yere düştü

Olay yerinden görüntü

Hastane İş Güvenliği 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

( RİZE )- Vinçten düşen reklam şirketi sahibi hayatını kaybetti RİZE

- Rize’de bir iş yerinin tabelasını değişmek isteyen 2 kişi vinç sepetinin ters dönmesi ile yere düştü. Başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti. Olay Rize Merkez’de bağlı Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir iş yerinin tabelasını değiştirmek isteyen reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız (38) ve çalışanı vinç sepetine binerek çalışmaya koyuldu. 2 kişi bu sırada vinç sepetinin dönmesi ile yere düştü. Yere düşen şahıslardan reklam şirketi sahibi Aslan Yıldız kafasını kaldırıma çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aslan Yıldız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çalışma sırasında iş güvenliği olmadığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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