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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı - ADANA

Tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı - ADANA

- Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması Adana 'da tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinin önünde tabancayla vurulan esnaf, bacağından yaralandı.İbrahim Tatlıses Caddesindeki iş yerinin önünde tabancayla vurulan kaynakçı Mehmet Ç. bacağından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahasi olay yerinde yapılan Mehmet Ç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Olay Yeri İnceleme Sağlık Ekipleri 

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