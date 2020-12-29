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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu

- Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu

-Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Annesini vuran şahsın gözaltına alınması
--Ekiplerin incelemelerinden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir şahıs evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucunda annesini yaraladı. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Hande Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer T. isimli şahıs, iddialara göre evinde tabancasını temizleyemeye başladı.
Bu sırada mutfakta bulunan Ayten T. tabancanın ateş alması neticesinde ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayten T. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayten T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Zafer T: gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-
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