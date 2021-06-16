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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi

Tabancalı, meşaleli, yol kapatmalı asker eğlencesi

otomobil ve motosikletli gençler

Sosyal Medya Kamera Gürültü Kirliliği Asker Eğlencesi Cep Telefonu 

-Havaya ateş etmeleri
-Hareket etmeleri
-Alt geçide girmeleri
-Burada havaya ateş edenler
-Mahalle arasında ateş edenler
-Gürültü yapanlar
-Meşale yakanlar
-Seyir terasında eğlenenler detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da motosiklet ve otomobilli asker uğurlama konvoylarında, cadde ve sokakların trafiğe kapatılıp tabancayla havaya ateş edilmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti. Kepez ilçesinde dün akşam farklı bölgelerde vatani görevleri için askere gidecek gençler için arkadaşları tarafından otomobil ve motosikletli konvoylar düzenlendi.
Özellikle kısıtlamadan önceki saatleri tercih eden gençler hem trafiği hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye attı. İlk grup Fabrikalar Mahallesi’nden hareket ederek, ellerinde tabancayla havaya ateş ederek Çallı Alt Geçide girdi. Gençler burada yolu trafiğe kapattı, alt geçit içinde defalarca havaya ateş etti. Bazı gençlerin araçtan inip, bazılarının motosiklet üzerinden havaya ateş ettikleri görüldü.
Hem gürültü kirliliği hem de tabanca ile tehlikeye davet çıkaran gençlerin bu hareketleri büyük tepkiye neden oldu. Yine Kepez ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde meşaleler yakıldı, sosyal mesafe unutuldu, Kepez seyir terasında ise gençler birbirlerinin omuzlarına çıkıp eğlendi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan tehlikeli ve vurdumduymaz görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. (İA-
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