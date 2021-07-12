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Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı

Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı

Gölden detay

Restorasyon Polis Su Bild 

-Otomobilden detay

(İSTANBU-ÖZEL) İSTANBUL

- Eyüpsultan’da bulunan bir gölde bulunan su göl ve çevresinin temizlik ve restorasyon çalışması için çekildi. Su çekilince gölde ters dönmüş şekilde bir otomobil olduğu görüldü.
Olay, bugün Eyüpsultan’da bulunan Belgrad Ormanı içerisindeki bir gölde meydana geldi. Gölün çevresi ve içerisinde yapılan resterasyon çalışması için, gölün suları çekildi. Çekilen suların ardından gölün dibinde bataklığa saplanmış şekilde bir otomobil görüldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gölün dibinde beliren otomobil ile ilgili ekipler çalışma başlattı. (BT-ZA-
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