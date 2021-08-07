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Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala düştü
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala düştü

Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala düştü

Olay yeri görüntüsü

Polis Gözyaşı Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

-Kanaldan detaylar
-Çevredekilerden detaylar
-Balıkadamlardan detaylar
-Çocuğun yakınlarından detay

( ESKİŞEHİR ) -- Kanala düşen 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de suya kaçan topunu almak isterken ayağı kayarak sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Uluönder Mahallesi’ndeki bir parkta oyun oynayan Abdullah E. (15)’in topu sulama kanalına kaçtı. Topunu almak için kanala yaklaşan Abdullah E., ayağının kayması sonucu suya düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve AFAD bünyesinde görevli balıkadam ekibi sevk edildi. Abdullah E.’nin suya düşüşünü gören arkadaşları endişeli bir şekilde olayı polis ekiplerine anlattı. Durumu öğrenerek olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları ise kanalın başında gözyaşı döktü. Emniyet ekipleri olay hakkında soruşturma başlatırken, 15 yaşındaki Abdullah E.’yi arama çalışmaları sürüyor. (AG-
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