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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Suya düşen köpek son anda kurtarıldı

Suya düşen köpek son anda kurtarıldı

Kurtarılma görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

İlk Müdahale Köpek 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dereye düşen bir köpek, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir köpek dereye düştü. Can havliyle karaya çıkmaya çalışan köpeği vatandaşlar fark etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği boğulmaktan son anda kurtardı. Karaya çıkarılan köpek, ilk müdahalesinin ardından doğaya salındı.
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