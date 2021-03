Suya doyan toprak çiftçiyi mutlu etti

-Filizlenen ekinler detay

-Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan'dan röportaj



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Yağışlar geçen seneye göre daha umut verici- Eskişehir’deki yağışlar, çiftçiye umut veriyor- Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:- “Şu anda her şey güzel gidiyor, yağışların arkasından don olmaması umut verici” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de son haftalarda yağan yağmur ve kar, çiftçiyi umutlandırmaya devam ediyor. Tohumlar atıldıktan sonra gelen ve gübrenin erimesi için etkili bir zamanlama yakalayan yağışların, bereketli bir yıla sebep olması umut ediliyor. Bu seneki yoğun yağışların özellikle tarlaların ekiminden sonra olması ve toprağa düşen tohumla ardından atılan gübrenin kısa sürede yağmurla buluşması çiftçinin yüzünü güldürdü. Tohumlara adeta can suyu olan yumuşak yağışlar, atılan zirai gübrelerin erimesinde etkili oldu. Özellikle bu sezon kış aylarında don olayının az olması, filizlenen ürünlerin verimi açısından büyük katkı sağladı. Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, geçen seneki kaybın bu sene yaşanmaması adına bu yağışların yararlı olacağını vurguladı. Geçtiğimiz yılın kurak geçtiğini ve üretici için çok sıkıntılı geçtiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, bütün ürünlerde yüzde 40, yüzde 50 kayıpları olduğunu söyledi.



Buluşan, “2020 yılı afet yılıydı diyebiliriz. Üreticimiz için çok sıkıntılı geçti. Sel, dolu, afet ve don sebebi ile geçtiğimiz yıl çok kötüydü. Sadece buğday da değil diğer ürünlerde de kaybımız oldu. Mayıs ayının 22’sinde eksileri gördük” diyerek geçen seneki durumu dile getirdi. Yılbaşı itibariyle yağmur ve kar yağışlarının ürünler adına etkili olduğunu, ancak tam anlamıyla yeterli olmadığını aktaran Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Buluşan, bu yağışların şu anki ürünlerin büyümesi için önemli rol oynadığını vurguladı. Yağışlarda zamanlamanın etkisinin altını çizen Buluşan, “Arpa ile buğdayın döl yapma ve taneleşeceği zamanı geldiği zaman çok fazla yağmura ihtiyaç var. Nisan ayındaki yağmur çok önemli, bu sene özellikle afetsiz bir şekilde yağışlar olursa çok güzel olur. Bu seneki yağış ve hava şartları iklim olarak sonbahar havası seyrinde devam ediyor ve bu nedenle ürünlerin büyümesinde çok etkili olacak. Şu anda her şey çok güzel gidiyor, örneğin yağış arkasından aşırı bir don olmuyor, inşallah böyle devam eder. Biz devlet ve halk olarak üreticimizin bu tarladan çıkmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Pandemi gibi böyle sıkıntılı dönemlerde üreticinin tarladan çıkmaması için gerekli bütün destekler yapılmalı” ifadelerini kullandı.



