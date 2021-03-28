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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin hareket etmesi için çalışmalar sürüyor

- Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin hareket etmesi için çalışmalar sürüyor

İHA tarafından çekilen özel görüntü

General Bild Gemi Trafiği Orgeneral 

-devam eden çalışmalar

( KAHİRE ) KAHİRE

- Mısır’daki Süveyş Kanalı'nda mahsur kalan konteyner gemisinin hareket etmesi için en az 20 bin ton kum kazıldı. Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak salı gününden bu yana gemi trafiğini tıkayan 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given’ın kurtarılması için başlatılan çalışma devam ediyor. Trafiğin tıkanması nedeniyle 321 gemi kanalı geçmek için bekliyor. Japon Shoei Kisen Kaisha şirketine ait "Ever Given" konteyner gemisini kurtarma çalışmaları kapsamında en az 20 bin ton kum kazıldı. Gemiyi yerinden oynatmak için 14 römorkör kullanıldı. Kurtarma çalışmaları kapsamında rüzgar nedeniyle aksilikler yaşamasına rağmen gemi 30 derece hareket ettirilebildi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie’in yaptığı açıklamada, “Umarım geminin yükünü hafifletmek için taşıdığı 18 bin 300 konteynerden herhangi birinin kaldırılmasına gerek olmaz” ifadelerini kullandı.
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