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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Suudi Arabistan yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini bugün kabul edecek

- Suudi Arabistan yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini bugün kabul edecek

DETAY

( MEKKE ) MEKKE

Bild Yurt Dışı Ziyaretçiler Hac İbadeti Umre 


- Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmasının ardından yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini bugün kabul etmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'de kademeli olarak başlatmıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabileceği belirtilmişti. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren başlayacak 3. aşamada günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girişine izin verileceği ve umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verileceği duyuruldu. Bakanlık, yurt dışından bugün gelecek ilk grubu kabul etmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Öte yandan, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere umre ziyaretlerine 4 aşamada izin verileceğini aktarmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında korona virüs nedeniyle umre ziyareti askıya alınmış, hac ibadeti için de yurt içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin verilmişti.
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