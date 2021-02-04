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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Suudi Arabistan, sel felaketi ile mücadele ediyor

- Suudi Arabistan, sel felaketi ile mücadele ediyor

- Sudi Arabistan'dan sel görüntüleri.

( RİYAD ) RİYAD

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Gesi Aşırı Yağış Felaket 


- Suudi Arabistan'ın Tebük Bölgesi'ne bağlı Duba kentinde gece boyunca süren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi kentte büyük miktarda maddi hasara neden oldu. Suudi Arabistan'ın Tebük Bölgesi'ne bağlı Duba kentinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, kentte sel felaketine neden oldu. Yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle kentte onlarca araç ve kentin altyapısı büyük miktarda hasarlar gördü. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Duba, Al-Wajh ve Umluj kentleri de dahil olmak üzere Tebük bölgesinde, gök gürültülü fırtınaların bugün yerel saatle 12.00'ye kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu. Öte yandan, Tebük Belediyesi tarafından dün yapılan açıklamada, vatandaşlar aşırı yağışlara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarılmıştı.
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