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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihleri İznik'ten

Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihleri İznik'ten

Tespihlerden görüntü

Şeyhler Özel Tasarım Gesi Kraliyet Ailesi Irak 

-Yapım aşaması
-Röportajlar

( BURSA -ÖZEL)- Suudi Arabistan Kraliyet ailesine özel yakut, zümrüt, ve safir süslemeli tespihleri İznik'te yapılıyor BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesinde berberlik mesleğini bırakan bir kişi tespih üretimine başladı.
El işçiliği ile yapılan özel tespihler Suudi Arabistan kraliyet ailesine ve Arap şeyhlerine gönderiliyor. 8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu tespih atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor. Talep patlaması yaşanıyor Daha sonra tespih üretiminde ünlenen kukalardan özel tasarımlar yaparak tespihe işleyen Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine özel tespihler üretmeye başladı.
Üzerinde pahalı yakut, zümrüt ve safir taşlarından oluşan tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan tespih ustası Mustafa Eyrikaya, “8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor. Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor” dedi.
(MB-İHS)
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