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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Suudi Arabistan Kralı korona virüs aşısı oldu

- Suudi Arabistan Kralı korona virüs aşısı oldu

Kralın aşı olması

( RİYAD ) RİYAD


- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu. Kral Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı açıklandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da geçtiğimiz günlerde korona virüs aşısı olmuştu. Suudi Arabistan'da 3 hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.
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