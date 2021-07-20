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- Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu

- Suudi Arabistan'ın Necran eyaleti sel sularına teslim oldu

- Necran'da meydana gelen sel felaketine ait görüntüler

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Sel Baskınları Dolu Yağışı Şiddetli Yağış 

-- Eyalette selden etkilenen bölgelerden detaylar

( RİYAD ) RİYAD

- Suudi Arabistan'ın Necran eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Sel sularına teslim olan Necran'da hayat durma noktasına geldi. Suudi Arabistan'ın Necran eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu. Necran'ın bazı bölgelerinde maddi hasara neden olan sel felaketinde çok sayıda araç sular altında mahsur kaldı. Yaşamın durma noktasına geldiği eyalette sel suları, ağaçların devrilmesine ve bazı evlerin ise çökmesine de neden oldu. Necran Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için felaketten etkilenen bölgelere kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Yetkililer, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Öte yandan Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, daha önce Necran'da dolu yağışı ve toz fırtınası ile birlikte orta ve şiddetli yağmur uyarısı yapmıştı.
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