Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

-Kum fırtınasında görüntüler

( RİYAD ) RİYAD

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Gesi Şiddetli Rüzgar Kum Fırtınası 


- Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu. Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu. Bölgede görüş mesafesini sıfıra düşüren fırtına nedeni ile hayat felç oldu. Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım'daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği duyuruldu. Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. (ABA-ÖZ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı