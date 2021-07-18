Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Suudi Arabistan’daki selde birçok kerpiç ev yıkıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Suudi Arabistan’daki selde birçok kerpiç ev yıkıldı

- Suudi Arabistan’daki selde birçok kerpiç ev yıkıldı

-Kerpiç evin sel suları nedeni ile yıkılması

Bild Şiddetli Yağış Çökme Başkent Sel 

--Yolda kalan araçlar
--Selin meydana geldiği bölgelerden drone görüntüsü

( RİYAD ) RİYAD

- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde birçok kerpiç ev kısmen çökerek zarar gördü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki Al-Aflaj vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi. Sel nedeni ile bölgede bulunan birçok kerpiç evde kısmi çökmeler yaşanırken, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Sel nedeni ile can kaybı bildirilmedi. Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, vatandaşları sert hava koşullarına karşı uyarırken, seller nedeni ile vadilerden uzak durmaları çağrısında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı