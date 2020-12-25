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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da restoran alev topuna döndü

- Suudi Arabistan'da restoran alev topuna döndü

YANGIN DETAY

( RİYAD ) RİYAD

Başkent 


- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan 3 katlı bir restoranda büyük yangın çıktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 katlı bir restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle restoran alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerel kaynaklar, yangında yaralanan veya can kaybı olmadığını aktardı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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