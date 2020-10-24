Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da orman yangını sürüyor

- Suudi Arabistan'da orman yangını sürüyor

olay yeri

( RİYAD ) RİYAD

Bild Gesi Orman Yangını 


- Suudi Arabistan'ın Asir Bölgesi'nde bir dağlık alanda çıkan orman yangını sürüyor. Suudi Aranistan'ın Asir Bölgesi'nde bulunan Tanume kentinde bir dağlık alanda 4 gün önce başlayan orman yangını sürüyor. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, bölgede bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 5 itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Asir Bölge Emirliği yaptığı açıklamada, yangınlar ile mücadele saha komuta odasının Tanume kentindeki Ghalameh dağında çıkan yangını kuşatmak için bölgeyi bölümlere ayırdığını ve önlem olarak bazı evlerin tahliye edilmesini talep edildiğini duyurdu. Emirlik, "Saha komuta odası gerekirse köyleri boşaltmak, uygun barınakları donatmak ve köy temsilcileriyle hatlar açmak için bir plan hazırladı." dedi.
Suudi savunma yetkilileri ise, orman yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Aşırı rüzgar ve bölgede ulaşımın zor olması yangının geniş çaplı yayılmasına neden oldu" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı