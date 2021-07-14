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- Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama

- Suudi Arabistan’da mühimmat deposunda patlama

Patlamanın uzaktan görüntüsü

( RİYAD ) RİYAD

Mühimmat Deposu Gökyüzü Asker 


- Suudi Arabistan'ın El Harc kentinde kullanılmayan mühimmatların yer aldığı depoda patlama meydana geldiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın El Harc kentinde bir çölde kullanılmayan mühimmatların yer aldığı depoda patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralı olmazken, patlamanın ardından gökyüzünü duman kapladığı öğrenildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, patlamanın yerel saatle 05.10’da meydana geldiğini ve bir kaza sonucu yaşandığını söyledi.

El Malki, "Neyse ki herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı. Olay, ilgili makamlar tarafından inceleniyor" dedi.
Patlamanın yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askerinin bulunduğu Prens Sultan Hava Üssü yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Yüzbaşı Rachel Buitrago yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin patlamadan etkilenmediğini ve patlamayla ilgili gerekli görülürse yardımda bulunulabileceğini ifade etti.

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