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- Suudi Arabistan'da kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı

- Suudi Arabistan'da kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı

Kazadan detay

( RİYAD ) RİYAD

Karya Gesi Zincirleme Kaza Başkent Kum Fırtınası 


- Suudi Arabistan'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu en az 20 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki Al-Aflaj vilayetinde etkili olan kum fırtınası, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması, zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Al-Ajlia bölgesinde akaryakıt yüklü tankerler dahil en az 20 araç birbirine girdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Al-Aflaj Hastanesine ve Al-Saleel Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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