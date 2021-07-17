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- Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü

- Suudi Arabistan'da kum fırtınası gökyüzünü turuncuya bürüdü

Riyad sokaklarında kum fırtınasından görüntüler

Gürültü Sağanak Yağış Gökyüzü Kum Fırtınası Sağanak 

-Araçlardan çekilen görüntüler
-Turuncu gökyüzü

( RİYAD ) RİYAD

- Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası, Riyad’ta gökyüzünü turuncuya çevirirken, görüş mesafesini azalması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Yerel kaynaklar, fırtınanın Riyad'da bu öğleden sonra yağan şiddetli yağmurun ardından geldiğini aktardı. Suudi Ulusal Meteoroloji Merkezi ise bugün yayınladığı hava raporunda, Riyad, Necran ve Doğu Eyaleti'nin güney kesimlerinde rüzgar ve dolu sağanakları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı.

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