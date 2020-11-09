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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan’da kum fırtınaları devam ediyor

- Suudi Arabistan’da kum fırtınaları devam ediyor

-Kum fırtınasından görüntüler

( RİYAD ) RİYAD

Polis Gesi Kum Fırtınası 


- Suudi Arabistan’ın El-Kasım bölgesinin ardından Hafar Al-Batin şehrini de kum fırtınası vurdu. Suudi Arabistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Hafar Al-Batin şehrini de kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeniyle şehirde görüş mesafesi sıfıra inerken, trafik durdu. Şehir sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran polis, sürücülerden araçlarını yavaş sürmelerini, her zaman farları kullanmalarını ve dikkatli davranmalarını istedi. Solunum rahatsızlığı olan kişilere de mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi. Geçtiğimiz günlerde de El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurmuştu.
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