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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da kükürt fabrikasında korkutan yangın

- Suudi Arabistan'da kükürt fabrikasında korkutan yangın

olay yeri

Fabrika Bild Gesi Başkent Trol 

-Fabrikadan detay

( RİYAD ) RİYAD

- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan bir kükürt fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan bir kükürt fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Suudi Sivil Savunma yetkilileri, yangının Riyad'ın güneyindeki ikinci sanayi bölgesindeki bir kükürt fabrikasında çıktığını belirterek yangında can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü ifade eden yetkililer, yangının yoğun çalışmalarının ardından yüzde 90'ı kontrol altına alındığını belirtti.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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