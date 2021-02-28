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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Suudi Arabistan’da Husilere ait füze ve SİHA imha edildi

- Suudi Arabistan’da Husilere ait füze ve SİHA imha edildi

Riyad'ın gökyüzünden detay

( RİYAD ) RİYAD

İnsansız Hava Aracı Balistik Füze Gökyüzü Hükümet Saldırı 


- Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’deki Husiler tarafından Suudi Arabistan’a fırlatılan balistik füze ve 4 SİHA’nın imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki Al-Maliki, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından balistik füze fırlatıldığını ifade etti.
Maliki, Husilerin ayrıca Riyad’ın güneydeki Jizan ve Khamis kentlerini 4 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile hedef aldığını belirtti.
Al-Maliki, fırlatılan füze ve SİHA’ların Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Düzenlenen saldırının sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını ifade eden Maliki, “Husiler, sivilleri hedef almak için sistematik ve kasıtlı bir yol deniyordu” dedi.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.
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