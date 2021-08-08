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- Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

- Suudi Arabistan'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

Kaza anı

( RİYAD ) RİYAD

Trafik Kazası Bild Gesi 


- Suudi Arabistan’da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan’ın El-Qassim bölgesinde yer alan Buraidah kentinde 2 araç çarpıştı. Suudi Arabistan Kızılayı Sözcüsü Muhammed Al-Juaithen, kazada aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi. Al-Juaithen, kazanın geçtiğimiz cuma günü kentin batısındaki Kral Faysal yolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini ve çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin alev aldığını söyledi.


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